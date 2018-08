Vemo, kaj si mislite: saj je še poletje, le zakaj bi si belili glavo z rečmi, ki jih lahko postorimo prihodnji mesec! No, kot kaže, se je nekaterih domačih opravil najbolje lotiti avgusta, še preden bodo temperature začele padati. S pomočjo našega seznama jih boste opravili kar najhitreje, tako da boste pripravljeni za družinski izlet na morje ali večerno zabavo s pečenjem na žaru.

Očistite žlebove Poletne nevihte lahko zamašijo strešne žlebove z listjem in drugimi odpadki, zato jih je nujno očistiti, da ima deževnica prosto pot v odtočne cevi, ki jo odvajajo proč od hiše. Zakaj bi tvegali zamakanje, če pa za to opravilo ne potrebujemo veliko časa, ampak zgolj lestev in vrtno lopatico, s katero očistimo žlebove in odtoke. Če vas argument o morebitni škodi ni prepričal, potem vas bo zagotovo podatek, da se v zamašenih žlebovih radi naselijo glodavci in drugi neprijetni škodljivci.

Obrežite odmrle rastline Zdaj je pravi čas, da uredite vrtne trajnice (cvetlice, grmovnice in drevesa) ter odstranite tiste mrtve vejice in veje. Ne le da bo vrt zaradi tega bolj privlačen, temveč jih boste pripravili na novo rastno sezono prihodnje leto, glede na odmrle veje pa boste vedeli tudi, kako ravnati z njimi v prihodnje. Potrebujete škarje za obrezovanje ali motorno za žago, če se boste lotili obrezovanja trhlih delov dreves.

Opravite z osami, komarji in drugimi insekti Ose so v poznem poletju najbolj dejavne in agresivne, zato je tudi večja verjetnost, da vas opikajo. Najbolje se jih je čim prej znebiti. Najprej ugotovite, kje kolonija živi; preiščite trato in opazujte, kje rojijo. Ko najdete mesto, kjer ose prihajajo na plan, na vhodu uporabite sredstvo za zatiranje os. Postopek ponavljajte na vsakih nekaj dni, dokler aktivnosti ne opazite več. Preglejte tudi, ali je na vrtu morda kje stoječa voda, ki je lahko gnezdišče za komarje. Deževnico, ki se je nabrala v cvetličnih koritih in na drugih mestih, zlijte proč, kar naj bi pomembno zmanjšalo aktivnost komarjev. Za nadaljnjo preventivo pred temi zoprnimi žuželkami pa uporabite pasti za komarje ali sveče s citronko. Nazadnje preverite še morebitne špranje ob oknih in vratih ter ventilacijske cevi, skozi katere se komarji prebijejo v hišo, in jih zatesnite.

Očistite naravni kamen Poleti na vrtu pečemo na žaru, se družimo s prijatelji in družino ter igramo z otroki, zato so površine okoli hiše, obložene s kamnom, ves čas na udaru umazanije. Pomembno je, da naravni kamen pravilno očistimo, najsi gre za granitne mize, kamnite potke ali terase, in preprečimo, da bi madeži hrane in olja ter umazanija na materialu pustili trajne sledove. Najprej kamnite površine očistimo prahu ali peska, ki lahko kot abrazivni material povzroči škodo na površini, nato pa z mehko krpo nanesemo nežno čistilo z nevtralnim pH-jem, po možnosti brez mila, ki pusti na kamnu sledove. Za dolgotrajni učinek in boljšo zaščito pred madeži in umazanijo nanesite še zaščitni premaz na vodni osnovi.