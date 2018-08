Zveza potrošnikov zato po preteku akcije Zamenjaj in prihrani #2 potrošnike poziva, da je čas za ponovni premislek in morebitno izbiro novega dobavitelja ali paketa električne energije in zemeljskega plina. S tem si lahko zagotovite ugodno ceno tudi za prihodnje mesece. Tisti potrošniki, ki so sprejeli ponudbo v okviru skupinskega nakupa, bodo, če ne bodo ukrepali, oba energenta v prihodnje plačevali po rednem ceniku ponudnika.

Preverite aktualne ponudbe in ukrepajte V okviru akcije Zamenjaj in prihrani #2 so lani dosegli izjemno ugodne cene električne energije, ki jih je kot zmagovalec ponudila družba Gen-I: višja tarifa 0,04628 evra za kilovatno uro, manjša tarifa 0,02847 evra za kilovatno uro in enotna tarifa 0,03987 evra za kilovatno uro. Če po izteku pogodbe za akcijo Zamenjaj in prihrani #2 ne boste storili nič, bo Gen-I začeli obračunavati porabljeno električno energijo po rednem ceniku, kar pomeni, da boste za kilovatno uro v višji tarifi plačevali 0,06499 evra, v manjši tarifi 0,03599 evra in v enotni tarifi 0,05849 evra. Celoten pregled ponudbe dobaviteljev električne energije si lahko ogledate tukaj – dvotarifno merjenje, enotarifno merjenje.

Izbor ponudnika zemeljskega plina še pred kurilno sezono Na licitaciji dosežena cena zemeljskega plina, ki jo je pred letom dni ponudila družba Gen-i, je znašala 0,01590 evra za kilovatno uro. Če po izteku pogodbe v akciji Zamenjaj in prihrani #2 ne boste storili nič, bo ponudnik začel porabljeni zemeljski plin obračunavati po rednem ceniku, kar pomeni, da boste plačevali 0,02413 evra za kilovatno uro. Poletni čas je do porabe zemeljskega plina prijazen, zato povišanje cen ta trenutek še ne pomeni bistveno višjega računa, pravijo v Zvezi potrošnikov. Do jeseni bodo vsaj nekateri dobavitelji zagotovo prilagodili svojo ponudbo, zato še pred kurilno sezono izberite, pri kom boste plin kupovali pozimi. Celoten pregled ponudbe dobaviteljev zemeljskega plina si oglejte tukaj. Vir: www.zps.si