Hrabro, borbeno in odločno je šel v dvoboj slovenski teniški igralec Nik Razboršek (656. na svetu) proti 400 mest višje uvrščenemu tekmecu na svetovni lestvici, Nemcu Dominiku Köpferju, v prvem krogu turnirja svetovnega izziva v Portorožu. Litijan je potrdil, da se v Portorožu odlično počuti, saj je aprila letos dobil odločilni dvoboj Davisovega pokala za zmago Slovenije proti Turčiji. Štiriindvajsetletni Zasavec je imel v izjemno vročem popoldanskem dvoboju podporo s tribun in bil 100 minut na dobri poti, da proti vrstniku iz Schwarzwalda pripravi presenečenje. V drugem nizu je Slovenec prvič povedel s 5:4 in imel niz prednosti. V odločilnem nizu je povsem izmučen povedel s 6:5, več pa ni zmogel. Temperamentni Nemec, ki je v čustvenih izbruhih žogice udarjal ven z osrednjega igrišča proti hotelu Lucija in peščenim sosednjim igriščem, je po skoraj treh urah dvoboj dobil zaradi boljše telesne pripravljenosti.

Vse tri nize je Köpfer prvi odvzel servis Razboršku, ki se je vselej vrnil v igro. Zadnji niz je trajal kar 70 minut. Razboršek je dokazal, da je boljši igralec, kot kaže njegova uvrstitev na svetovni lestvici. Pred štirimi leti in pol je bil doslej najvišje uvrščen na svetu, in sicer 521. Poškodba hrbta ga je skoraj za eno leto oddaljila od teniških igrišč. V tej sezoni je Zasavec nanizal nekaj dobrih rezultatov, med drugim je tudi osvojil turnir serije futures v Antalyi, in to le tri tedne po tistem, ko je Sloveniji priigral odločilno točko v Davisovem pokalu. Včeraj je bil na pragu enega svojih največjih teniških uspehov, a je v odločilnih trenutkih plačal davek izčrpanosti, zaradi katere je skušal prej zaključevati točke in je delal neizsiljene napake.

»To je bil nedvomno moj najtežji dvoboj v karieri. Še nikoli nisem igral na takšni vročini. Na soncu je bilo več kot 40 stopinj Celzija, povrhu pa je kar puhtelo iz betona. Sem igralec, ki ima rad dolge dvoboje, a tako izmučen nisem bil še nikoli,« je dobre pol ure po porazu, ko se je nadihal, povedal Nik Razboršek. »Žal mi je, ker sem izpustil lepo priložnost. Ves dvoboj sem čutil, da imam pobudo, veliko pa mi je pomagalo tudi odlično občinstvo. Lepo je igrati pred domačimi navijači. Da se z njimi dobro počutim, sem drugič dokazal v Portorožu. Želel bi si še večkrat igrati pred domačim občinstvom,« je odgovarjal Litijan. »Odločitev, da igram na močnejših turnirjih svetovnega izziva, se kaže za pravilno. Zelo sem napredoval v svoji igri. Verjamem, da sem na pravi poti,« je odločen Razboršek.

Pestro zakulisno dogajanje V Portorožu so je včeraj popoldne zbralo nekaj vplivnih gospodarstvenikov. Da so prišli na slovensko obalo, ni bila skrivnost, saj so jih pri Teniški zvezi Slovenije najavili na uradni tiskovni konferenci pred začetkom glavnega dela turnirja. Bolj skrivnostna je bila vsebina pogovorov. Dve temi sta v slovenskem tenisu trenutno zelo aktualni. Prva se nanaša na portoroški turnir. Želja vseh je, da bi ga dvignili na višjo raven. Letos so sicer povečali nagradni sklad za 50 odstotkov. Letos znaša 75.000 ameriških dolarjev, kar pa ni ciljni znesek organizatorjev. Glede na to, da je portoroški turnir največji slovenski teniški dogodek in športna prireditev na Obali, si slovenski tenis želi privabiti še bolj zveneča imena. Za takšen projekt pa ne bo zadostovala le podpora Zavarovalnice Sava, glavnega pokrovitelja turnirja, od koder prihaja tudi ambiciozni direktor portoroškega turnirja Aljaž Kos. Kako v teniškem svetu organizirati vrhunski turnir, se je mogoče prepričati le streljaj stran, v Umagu, kjer vsako leto poteka turnir serije ATP 250. Druga aktualna stvar v slovenskem tenisu se nanaša na volilno skupščino, ki bo konec letošnjega leta. Marku Umbergerju bo potekel tretji mandat. Kot je dejal predsednik teniške zveze na enem od upravnih odborov, se za novi mandat ne bo potegoval, hkrati pa ne namerava dvigniti rok od slovenskega tenisa. Aktivno namreč išče svojega naslednika. Slišati je, da predsedniška funkcija zanima tudi kakšnega posameznika, ki ne prihaja iz »Umbergerjevega gnezda«. V javnosti kroži nekaj imen, največkrat pa je omenjen Marko Mlakar, direktor podjetja Amrop. Imel naj bi dobra mednarodna teniška poznanstva, kot aktualni podpredsednik Teniške zveze Slovenije pa hkrati dobro pozna aktualno problematiko. Problem pri Mlakarju je, da ga zaradi preobremenjenosti predsedniška funkcija ne zanima preveč. Ne glede na to, kdo bo novi predsednik teniške zveze, bo moral dvigniti ugled slovenskega tenisa. Ta se namreč v Portorožu kaže v bledi luči. Predvsem s stališča slovenske udeležbe, ki v zadnjih sezonah peša tudi na dvobojih Davisovega pokala in pokala federacij.