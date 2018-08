V dispečerskem centru, ki je začel letos delovati v Ljubljani, pogosto pomagajo ob klicih zaradi srčnih zastojev. Ravno v tem primeru prinaša nov način dela največji napredek, opaža vodja dispečerske službe zdravstva Andrej Fink. Navodila, ki jih ljudje dobijo po klicu na številko 112, so po novem dosledna in poenotena. Poleg tega dispečerji vidijo, kje je bolniku najbližji defibrilator. Med 1. aprilom in 1. junijem so s pomočjo navodil po telefonu oživljali 38 bolnikov. »Nekaj jih je iz bolnišnice odšlo brez posledic,« se spominja Fink.