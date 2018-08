Bančni viri so presahnili. Kreditiranje podjetij in posameznikov je bilo ustavljeno, prodaja se je zniževala, delež slabih terjatev v bilancah bank se je zviševal. Kot za šalo je propadlo več kot ducat poznanih gradbenih podjetij, med njimi tri največja: SCT, Primorje in Vegrad. Največ slabih posojil je bilo danih prav gradbenim družbam. V škripcih so se znašla številna podjetja, tarča menedžerskih prevzemov, ki so jih pred tem banke podprle v višini okoli dveh milijard evrov. Ker so bile slovenske banke bolj izpostavljene do takšnih podjetij, so jo odnesle slabše kot tuje. Sla