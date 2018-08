Kot je Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) navedla v letnem poročilu, je upravni odbor DUTB v minulem letu dobil skupno 833.000 evrov prejemkov, kar je 16 odstotkov več kot leto prej. Še vedno pa je to 37 odstotkov oziroma skoraj pol milijona evrov manj, kot je upravni odbor slabe banke zaslužil leta 2014. Največ je prejel glavni izvršni direktor DUTB Imre Balogh. Njegovi lanski prejemki so znašali 265.000 evrov in so se tako v primerjavi z letom 2016 zvišali za 48.000 evrov.

Po drugi strani so se skupni stroški dela slabe banke lani znižali za 21 odstot