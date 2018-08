Koloparka, posebnega grbinastega poligona za zabavo na kolesih, rolerjih, skirojih ali rolkah, se bodo po prebivalcih Šiške in Bežigrada lahko očitno že kmalu razveselili še na Fužinah. Na ljubljanski mestni občini so namreč objavili javni razpis, s katerim iščejo izvajalca, ki bo na Fužinah uredil ta vse priljubljenejši kolesarski poligon. Umeščen bo na Rusjanov trg tik ob hribu, in sicer za osnovno šolo Nove Fužine in pred tamkajšnji dom starejših občanov.

Fužinski kolopark nekoliko večji Prvi kolopark je občina septembra 2016 uredila na prej zanemarjenem makadamskem parkirišču med parkom Tivoli in Celovško cesto. Šišenski kolopark se razteza na nekaj več kot 900 kvadratnih metrih. Od tega jih asfaltna površina kolesarskega poligona zaseda približno 140, poligon pa je sestavljen iz sedmih zavojev in dvaindvajsetih valov. Skorajda natanko leto pozneje, septembra lani, so nato kolesarski poligon z grbinami uredili še v Zupančičevi jami ob Linhartovi cesti. Na 110 metrov dolgi progi je, tako kot v Šiški, sedem zavojev in dvaindvajset valov. Kot so pojasnili na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, bo fužinski kolopark »nekoliko večji od preostalih dveh«. Natančnejše velikosti poligona, koliko bo torej zavojev in grbin, na občini niso opredelili, je pa iz popisa del v sklopu razpisne dokumentacije razvidno, da bo moral izbrani izvajalec urediti 1850 kvadratnih metrov veliko območje, na katerem bo 710 kvadratnih metrov namenjenih asfaltnemu pumptrack poligonu. Ob poligonu na občini načrtujejo še postavitev klopi in košev za odpadke, predvidevajo pa tudi zasaditev novih dreves. Na občini bodo izbrali ponudnika, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in bil pripravljen dela izvesti za najnižjo ceno. Denar za plačilo gradnje koloparka bodo na občini, kot je razvidno iz pogodbe, črpali iz sredstev turistične takse, ki jih namenjajo urejanju turistične infrastrukture.