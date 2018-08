Po podatkih gasilcev je bilo v požaru poškodovanih 12 ljudi, po navedbah policije pa 40, od tega šest huje. Razlog za različno število je v tem, da so gasilci upoštevali zgolj ljudi, ki jih je poškodoval ogenj, policija pa vse, ki so potrebovali zdravniško pomoč, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Vse skupaj je požar prizadel okoli sto ljudi, saj so nekateri morali zapustiti svoje domove, ker jih je ogrožal oziroma dosegel ogenj.

Zaradi požara so prekinili tudi železniški promet med Kölnom in Frankfurtom, pri čemer bo poleg številnih zamud prišlo tudi do odpovedi vlakov, so sporočili z nemških železnic. Koliko časa bo prekinitev trajala, ni znano, saj morajo najprej oceniti nastalo škodo na progi.

Oblasti mesta Siegburg, ki leži v bližini Bonna, domnevajo, da so požar zanetile iskre, ki so nastale ob tem, ko je mimo peljal vlak. Uradno vzrok še ni potrjen, tudi na železnicah so povedali, da preiskava še poteka.

Nemčija je tako kot večji del Evrope že več dni v primežu vročine, pri čemer vlada huda suša z malo padavinami. To otežuje delo gasilcev. Če je 39 stopinj Celzija, se lahko ogenj hitro širi, je povedal eden od gasilcev.