Gre za to, da bi v določenih primerih lahko iz hladilnika v okviru recirkulacije izpušnih plinov stekel glikol, zaradi česar bi lahko v stiku s plini in ostanki olja prišlo do vžiga motorja, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz BMW.

Vpoklic se bo dotikal vozil serije tri, štiri, pet, šest, sedem in modelov X3, X4, X5 in X6 s štiricilindrskimi dizelskimi motorji, ki so jih izdelali med aprilom 2015 in septembrom 2016, ter vozil iz omenjene skupine s šestcilindrskimi dizelskimi motorji, izdelanih med julijem 2012 in junijem 2015. Samo v Nemčiji bo vpoklicanih okoli 96.000 avtomobilov.

Bavarci so morali iz istega razloga pred časom že vpoklicati 106.000 avtomobilov v Južni Koreji, kjer je prišlo do 27 primerov vžigov motorja.