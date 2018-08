Ko so leta 2012 v Mirni Peči odprli novo veliko šolo, se je pojavilo vprašanje, kaj storiti s staro šolsko stavbo. Že kmalu se je porodila ideja o muzeju, posvečenem znanima rojakoma Lojzetu Slaku in Tonetu Pavčku, ki jo zdaj tudi uresničujejo.

Konec lanskega leta so tako v nekdanji šolski stavbi že začeli preurejati prostore, v katerih naj bi jeseni odprli omenjeni muzej. Maja letos pa so začeli tudi obnavljati nekdanje upravne prostore šole, v katerih naj bi še to poletje svoja vrata odprla nova splošna ambulanta, s čimer se za Mirnopečane izboljšuje dostop do primarnega zdravstvenega varstva. Celotno naložbo ocenjujejo na slab milijon evrov, večji del naj bi pokrili iz občinskega proračuna, del pa tudi prek razpisov. V prihodnjih letih računajo tudi na kak finančni prispevek ministrstva za kulturo, glede na Slakov in Pavčkov pomen za vso Slovenijo.

Vse več mladih družin »Stara osnovna šola bo končno dobila vsebino, ki si jo že dolgo želimo,« pravi mirnopeški župan Andrej Kastelic. Ureditev prostorov ambulante družinske medicine je pri koncu, manjka le še oprema. Vodstvi občine in Zdravstvenega doma Novo mesto zdaj apelirata na prebivalce, da se v čim večjem številu opredeljujejo za novega zdravnika v svojem kraju. Le tako bodo namreč upravičeni do celotnega zdravniškega tima. Po zadnjih statističnih podatkih je imela občina Mirna Peč v začetku letošnjega leta 2962 prebivalcev. »Demografska slika je zelo ugodna, priseljuje se ogromno mladih družin. Od leta 2010 do danes je število prebivalcev naraslo za šest odstotkov,« dodaja Sonja Klemenc Križan, direktorica občinske uprave. Stroške za notranjo ureditev ambulante skupaj z opremo krije novomeški zdravstveni dom, občina pa bo krila stroške ureditve zunanjosti in zamenjave strehe. Večji del nekdanje šolske stavbe pa bo namenjen spominski zbirki Lojzeta Slaka, Toneta Pavčka in drugih znanih Mirnopečanov. Kot pravi Kastelic, Dolenjski muzej že končuje vsebinsko zasnovo Slakove spominske zbirke, nastaja tudi že grafična podoba postavitve. Septembra naj bi uredili notranjo opremo in grafične aplikacije ter pripravili multimedijske vsebine, vključno s predstavitvenim filmom o Slakovem življenju ter preostalim avdio- in videogradivom. »Računamo, da bi muzej Lojzeta Slaka, pri čemer seveda aktivno sodelujemo z njegovo družino, uredili do oktobra. Trenutno končujemo zunanjo ureditev, v notranjosti nas čaka še nekaj zaključnih del, tudi pogodbo za opremo že imamo. Nekaj denarja smo dobili prek razpisov, večji del pa bo šel iz proračuna občine. Ta spominska zbirka bi lahko bila tudi zametek razvoja turizma v kraju.«