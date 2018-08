Mirza Begić, košarkar Petrola Olimpije: Potrebujemo potrpljenje in čas

S triintridesetimi leti bo nekdanji slovenski reprezentant Mirza Begić v prihodnji sezoni najstarejši posameznik pri košarkarski Olimpiji. To pomeni, da mu bo dodeljena vloga kapetana, čeprav tega uradno trener Zoran Martić še ni potrdil. »V karieri nisem bil velikokrat kapetan. To je velika obveznost, imam že tri otroke in ženo,« se je sprva pošalil simpatični 215 centimetrov visoki center, a nato nadaljeval v resnejšem tonu. »Bila pa bi seveda ogromna čast, če bi postal kapetan Olimpije. Toda to je v rokah trenerja. On bo sprejel odločitev.« Begić se sicer pri Olimpiji mudi že tretjič. Dres Ljubljančanov je prvič nosil med letoma 2007 in 2009, se za kratek čas vrnil na začetku sezone 2014/15, tokrat pa podpisal dveinpolletno pogodbo. V Bijeljini rojeni Begić si želi, da bi bila Olimpija tudi zadnja postaja v njegovi karieri, saj si je z družino v slovenski prestolnico ustvaril dom.