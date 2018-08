»Starejši ko sem, bolj mi je jasno, da je resnica takšna: preprostejša je hrana, bolj izjemna je lahko,« je pred štirimi leti za spletno stran Business Insider povedal Joël Robuchon, kuharski mojster stoletja, od katerega se je v ponedeljek, ko je bila objavljena novica o njegovi smrti, poslovil ves svet s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom na čelu. »Slog Joëla Robuchona je bil bolj kot vse drugo skoraj obsedeno osredotočanje na kakovost,« so sporočili iz njegove pisarne in hvalili Robuchonov perfekcionizem, s katerim je preproste jedi spreminjal v popolno harmonijo.

Preprostost je bila Robuchonovo vodilo vse do njegovega zadnjega, 73. leta življenja, ki ga je v Poitiersu rojeni kuhar končal v Švici. Vidna je bila v tem, da v eni jedi nikoli ni kombiniral več kot treh okusov, saj je želel, da se sestavine v njej jasno začutijo. Kljub temu ni izbiral preprostih sestavin, saj se ni otepal kaviarja, jastogov, gosjih jeter in tartufov, ampak je iz njih ustvarjal svoje najprepoznavnejše jedi. Se pa počasi pečen golob z gosjimi jetri ali ravioli z jastogom in tartufi vseeno niso mogli kosati z njegovo največjo gastronomsko poslastico, zaradi katere so za Robuchona slišali tudi tisti, ki o francoski visoki kulinariki niso imeli pojma –, s krompirjevim pirejem. Robuchonov kremasti pire iz krompirja je v sebi imel toliko masla, da je bil skoraj tekoč. Razmerje med krompirjem in maslom, ki naj bi ga uporabljal Robuchon, je bilo 2 proti 1 ali celo 1 proti 1, tisti, ki so ga poizkusili, pa so se raztopili ob njem, tako kot je se je krompir topil v njihovih ustih.