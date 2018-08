»Dogovor, ki smo ga sklenili, Boltu ne zagotavlja profesionalne nogometne pogodbe, bo pa z njo osemkratni olimpijski prvak dobil priložnost, da se mu uresniči goreča želja, da se preizkusi kot profesionalni igralec nogometa,« so Mariners potrdili dogovor z jamajškim superzvezdnikom, ki se bo avstralskemu kolektivu pridružil konec meseca. Pogodba oziroma sporazum ne vključuje časovnih okvirjev.

Že marca je Bolt kot gost opravil trening z nemškim prvoligašem Borussio Dortmund, treniral pa je tudi z južnoafriškim Mamelodi Sundowns in norveškim Stromsgodsetom.

Enaintridesetletnik je lani končal atletsko kariero kot aktualni nosilec dveh svetovnih sprinterskih rekordov na 100- in 200-metrski razdalji. Po koncu tekaške kariere pa je sam sprožil ugibanja, da se želi v prihodnje preizkusiti kot nogometaš. Za zdaj se mu otroške sanje, da bi zaigral nogomet na najvišji klubski ravni, še niso izpolnile, saj z nobenim klubom ni sklenil poklicne pogodbe.

»To so moje sanje, da bi zaigral kot profesionalni nogometaš. Zavedam se, da ne bo šlo zlahka in da bo potrebnega veliko dela in treninga, da bom lahko zaigral v A-ligi,« je dejal Bolt, ki ostaja velik optimist: »Vedno sem verjel v to, da je vse mogoče in da si ne postavljaj meja, zato se veselim izziva.«

Ekipa Mariners je minulo sezono končala kot deseta ekipa, na repu prvenstvene lestvice. Novo sezono bodo odprli s tekmo v gosteh 21. oktobra pri Brisbane Roar.