Castle Kolpa Music Festival je preživel svoj krst. Po mnenju organizatorjev z odliko. Obiskovalci, v treh dneh se jih je v Faro pri Kostelu zgrnilo okoli 9000, so uživali na koncertih vrhunskih domačih in tujih skupin ter didžejev. Na glavnem odru, ki je bil za slovenske razmere z dimenzijami 35 krat 16 metrov gromozanski, so se zvrstili legendarni nu metalci Clawfinger, domači, a svetovno znani glasbeni in konceptualni fenomen Laibach, vedno priljubljeni Plavi orkestar, kralj slovenske pop glasbe Magnifico, vrhunska srbska zasedba S.A.R.S., domači in tudi že legendarni rokerji Big Foot Mama, hrvaški punk rokerji Hladno pivo, nato Hamo & Tribute 2 Love, Prismojeni profesorji in mnogi drugi.

Glavni oder pa ni bil edini, pod katerim so uživali obiskovalci. Na tistem na plaži so se namreč lahko podnevi sproščali na soncu, spremljali predstave in tudi koncerte, ob elektronski glasbi pa rajali do jutranjih ur. Med obiskovalci je bilo največ domačih, so pa tujci na Kolpo prišli iz kar sedmih držav.

Obiskovalci so imeli čez dan na voljo številne delavnice (leteče joge, peke na žaru), se zabavali ob stand up nastopih, se udeleževali številnih športnih iger ... Bližina Kolpe pa je poskrbela, da so se v teh vročih dneh lahko tudi malce ohladili in se s kanujem ali raftom spustili po njej.