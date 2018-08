Mobilni telefoni in tablični računalniki so postali tako zmogljivi, da za osebno rabo stacionarnega računalnika praktično ne potrebujemo več, medtem pa v poslovnem svetu še vedno predstavlja osnovo delovno sredstvo. Ker mladina na Japonskem večino stvari v času študija opravlja na mobilnih telefonih, se na računalnik ne spozna. Tako se tudi pri razgovoru za zaposlitev v IT podjetju velikokrat pojavijo vprašanja »kako izvedem dvojni klik,« ali pa »kaj je to celica v razpredelnici,« navaja spletni portal Asahi.

Zaradi neznanja kako uporabljati tehnologijo so mladi pogosto v podrejenem položaju. Yoshiaki Hashimoto, profesorica na univerzi v Tokiju, je zaskrbljena, »da je rojen nov tehnološki razkol«.