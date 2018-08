Nedeljski dnevnik: Borut Pahor ujet na Viktorja Orbana

Decembra 2012 se nihče niti slučajno ni zavedal, da so se v Kočevju z nedolžnim popevkarstvom začele dolgoročne priprave za dokončen obračun med levimi in desnimi Slovenci, med fašizmom in demokracijo, kar naj bi se dokončno odigralo, ko se bo Evropa z izgovorom na neskončne migracije spet nepredušno zaprla v države in državice. Takrat se bo zgodilo tretje dejanje slovenske bratomorne vojne.