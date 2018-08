»Zaradi vročega in suhega vremena v večini delov celine je skozi celoten julij trpela zelenjava. Količina pridelka je močno upadla. Razmere za pridelovalce in predelovalce zelenjave so danes najhujše v zadnjih štiridesetih letih,« je v izjavi za javnost, ki jo povzema portal Euractiv, navedlo združenje.

Po podatkih združenja je najbolj prizadet sektor zamrznjene in konzervirane zelenjave, saj so izgube na poljih vodile v manj oz. neredne dostave sveže zelenjave v obrate za predelavo. To pa je vodilo v višje stroške proizvodnje in manj predelanih proizvodov. Ali bodo višji skupni stroški eventualno vodili v dvig končnih cen, pa predstavnik združenja ni hotel ugibati.

Kot pa so še navedli pri Profelu, je leto 2018 tretje zapored, v katerem se ta sektor sooča z resnimi težavami zaradi vremena.

Letos je pričakovati predvsem občuten upad pridelka graha in fižola, od 20 do 50 odstotkov. »V nekaterih regijah na jugu Evrope so prvo obiranje fižola prizadele tudi močne nevihte s poplavami in točo. Pri čebuli poročajo o izgubah med 15 in 50 odstotkov, prizadet je tudi pridelek bučk in špinače. V številnih regijah drugega obiranja pridelkov - špinače, fižola ali cvetače, zaradi suše preprosto ni,« so še poudarili pri združenju,