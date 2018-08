Kot je na novinarski konferenci povedala ljutomerska županja, bi predvidena podražitev cen, kot jo predlaga sedem občin v elaboratu, a ga v Ljutomeru nočejo podpisati, v sistemu C skupaj z ljutomersko občino pomenila celo štirimilijonsko povišanje cen v dveh letih.

»V sistemu bi se tako stroški vode podražili za 90 milijonov evrov v tridesetih letih, kar je skoraj še enkrat toliko, kot je stala naložba v ta del vodovoda, to pa ne sledi ciljem evropske kohezije. Za ljutomersko občino je tako visoka podražitev neprimerna in nesprejemljiva, čeprav bi v njen proračun dodatno prinesla pol milijona evrov letno ali celo več,« je poudarila Karbova.

Po njeni oceni in oceni tamkajšnjih svetnikov morajo občine zniževati bremena občanom in omogočati podjetjem dobre razmere. Čeprav je sredstev za delovanje občin vedno manj, je treba zagotoviti visoko kakovost storitev za občane in poiskati nove vire financiranja. Novi vodovod gotovo zahteva višje stroške, saj ponuja več, a pomembno je, da so stroški pregledni in pošteni, pravijo v Ljutomeru.

Ob tem sta podžupana Janko Špindler in Uroš Zemljak navedla podatke, da bi se omrežnina za podjetja v občini povečala tudi za 300 odstotkov, konkretno bi bila višja za 25.000 do 50.000 evrov, stroški za vodo v občini pa bi se dvignili za 97 odstotkov. V sistem C naj bi bilo vključenih 36 tisoč odjemalcev.

V Ljutomeru upajo na umaknitev tožbe

V Ljutomeru razumejo tožbo iz občin Apače, Radenci, Gornja Radgona, Razkrižje, Križevci, Veržej in Sveti Jurij ob Ščavnici kot odziv na izvršbo, ki so jo sprožili proti javnemu podjetju Prlekija za pol milijona evrov. Ta denar podjetje prek položnic pobira od občanov in podjetij, a jih po besedah Karbove protipravno zadržuje.

V Ljutomeru se ob tem sklicujejo tudi na občini Murska Sobota in Lendava v sistemih A in B pomurskega vodovoda, kjer so cene po občinah ločene, ljutomerski pa naj bi Prlekija v soglasju z občinami ustanoviteljicami zavrnila pripravo takih izračunov. V Ljutomeru bodo na tožbo odgovorili, vendar upajo, da jo bodo tožniki umaknili.

Predsedujoči svetu ustanoviteljic vodovoda sistema C in razkriški župan Stanko Ivanušič je za STA povedal, da so na pogovore pripravljeni »vsako sekundo« in da se bodo zagotovo sestali. O zapletu pa pravi, da so sporazum o obveznostih, nalogah in skupni ceni sprejeli na skupni seji vseh osmih občinskih svetov.

»Na podlagi tistih zavez bi morali sprejeti elaborat, uskladili smo ga na seji sveta, tudi z občino Ljutomer, tudi malo umetno znižali osnovo cene vode, in na podlagi tega je javno podjetje izdelalo elaborat, ki smo ga sprejeli na vseh sedmih občinskih svetih, v Ljutomeru pa ne. Kdo je kriv, ne bom razsojal,« pravi Ivanušič in dodaja, da so imeli potem še veliko zbliževanj in sestankov ter že prišli »na milimeter blizu, a si je vedno nekdo izmislil kaj novega«.

Kot je še dejal, se vsi zavedajo, da metodologija o oblikovanju cen teh komunalnih storitev nikomur ne ustreza in bi jo bilo treba spremeniti. To so naznanili tudi ministrici, vendar bo postopek trajal, cene pa medtem nimajo in plačujejo neposredno iz proračunov, kar je po njegovih ocenah slabo.