»Moje mednarodne kariere je konec,« je v tvitu, objavljenem v ponedeljek zvečer, sporočil 33-letni Behrami. Pri tem je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v intervjuju zatrdil, da gre za odločitev nogometne zveze zaradi spora glede vloge igralcev s tujimi koreninami.

Zveza je v odzivu zanikala Behramijeve trditve, da v izbrani vrsti ni več prostora zanj. Kot so sporočili iz zveze, je Petković obvestil nekatere izkušenejše člane reprezentance, da bo na prihodnjih tekmah lige narodov proti Islandiji in Belgiji in prijateljskih tekmah proti Angliji in Katarju septembra in oktobra priložnost ponudil nekaterim mlajšim igralcem.

Kot poroča dpa, je v Kosovki Mitrovici rojen Behrami v intervjuju za švicarsko javno televizijo RSI dejal, da so ga iz ekipe vrgli iz političnih razlogov, ker je podprl reprezentante s tujimi koreninami. Vse to naj bi se zgodilo, ker je visoki predstavnik zveze izrazil dvom o zvestobi nekaterih reprezentantov s tujimi koreninami.