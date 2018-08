Naša edina zahteva je kolektivna pogodba, ki je nimamo že več kot 20 mesecev, je za časnik Jutarnji list povedal pilot Marko Božićević, sicer član izvršnega odbora hrvaškega sindikata prometnih pilotov in član stavkovnega odbora.

Uprava hrvaškega prevoznika je navedla, da sindikat Orca, ki združuje zaposlene na letališču, kot pogoj za odpoved stavke navaja 150 zahtev, ki so jih predstavili že aprila lani. Te zahteve naj bi podjetje stale dodatnih 53 milijonov kun, kar pa si Croatia Airlines po navedbah uprave ne more privoščiti. Uprava ponuja zvišanje plač za 2,5 odstotka ob izplačilu ostalih bonitet, kot so božičnice.

Kljub trditvam, da je za odpoved stavke potrebna le kolektivna pogodba, je Božićević na vprašanje, ali bi sindikat odstopil od stavke, če bi vlada do srede izbrala novo upravo, dejal, da bi stavko prestavili. Novi upravi bi dali čas za predlog kolektivne pogodbe, je pojasnil.

Vlada je v preteklih skoraj dveh letih petkrat podaljševala mandat začasni upravi, v teku pa je že tretji razpis, s katerim iščejo nove člane. Kot poroča Jutarnji list, minister za promet Oleg Butković za razliko od kolegov v vladi ni odšel na dopust in najverjetneje išče politično rešitev za preklic stavke.