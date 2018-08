Nemška državljana Berrin Taha in Christian Lais iz mesta Staufen blizu Freiburga sta dečka, danes starega deset let, zlorabljala približno dve leti, od leta 2016. Otrokova mati in partner sta ga na temnem spletu (ang. dark net, op. p.) ponujala pedofilom – v zameno za denar so torej »kupci« dečka spolno zlorabljali.

Par so obtožili skoraj šestdesetih kršitev, vključujoč prisilno prostitucijo, verbalno zastraševanje in zlorabo, ekstremno poniževanje ter posilstvo. Preiskovalci so povedali, da je par dečka prodajal številnim lokalnim in tujim moškim, na spletu pa so se znašli tudi videoposnetki zlorab, na nekaterih izmed njih je bil otrok zamaskiran in zvezan.

V zaporu pa ne bosta sedela le otrokova mati in njen partner, ki je bil v preteklosti sicer že obsojen zlorabe otrok, ampak tudi trije Nemci, Švicar in Španec, ki so 48-letnici plačali za zlorabo. Po poročanju časnika The New York Times je sodišče 33-letnega Španca obsodilo na deset let zapora, plačati pa bo moral 18.000 evrov kazni. Moški je priznal, da je 48-letnici in njenemu 39-letnemu partnerju plačal 10.000 evrov, da je v mestu Straufen večkrat posilil njunega otroka.

Policija je primer začela preiskovati leta 2017, ko je bila o dogajanju obveščena s strani anonimneža.