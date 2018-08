Redford je igralsko kariero začel pred 60 leti v gledališču, nato pa se je vse bolj uveljavljal v televizijskih in filmskih vlogah. Naposled ga je premamila tudi režija.

Z igranjem se Redford ukvarja že od 21. leta in za časnik je potrdil, da bo The Old Man & The Gun, v katerem igrata tudi Sissy Spacek in Casey Affleck, zadnji film v njegovi igralski karieri. »Nikoli ne reci nikoli, a prišel sem do sklepa, da bo to zame konec igranja,« je dejal in ob tem razmišljal, zakaj se ne bi poslovil z optimističnim in pozitivnim projektom.

V Loweryjevem filmu Redford nastopa v vlogi Forresta Tuckerja, profesionalnega kriminalca, ki je v karieri oropal številne banke in večkrat pobegnil iz zapora. »Na tej točki življenja je bilo igrati ta lik čudovito,« je dejal. Tucker je podobno kot Redford svojo kariero, sicer kriminalno, razvlekel skozi šest desetletij.

Tudi režiser si šteje v čast, da je režiral Redforda v njegovi zadnji igralski vlogi: »Menim, da film govori ravno toliko o Robertu kot o liku, ki ga igra. Gre za nekoga, ki se znajde v somraku svojega življenja in dela tisto, kar ga osrečuje.«