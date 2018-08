Novica o odstranitvi vsebin Alexa Jonesa in njegovega medija InfoWars v ZDA precej odmeva, vendar ga niso povsem in docela blokirali. Jones je akcijo že označil za »usklajeno racijo v komunističnem slogu«.

Njegove izmišljotine padajo na plodna tla pri Američanih, ki so nagnjeni k temu, da verjamejo teorijam zarote. Jones pa med drugim poveličuje nasilje nad drugačnimi in žali priseljence, muslimane in transseksualne osebe.

Jones je glede pokola otrok na šoli Sandy Hook trdil, da je šlo zgolj za zrežirano uprizoritev, da bi tako očrnili orožarsko industrijo. S tovrstnimi trditvami ni prenehal niti, ko so ga družine pobitih tožile, pred tem pa so bile deležne groženj s smrtjo desničarskih prenapetežev, ki verjamejo tovrstnim izmišljotinam oziroma, kot se temu reče po novem, lažnim novicam.

Jones se sprašuje, katera konservativna stran bo naslednja

Jones je ostal zvest samemu sebi in izmišljotinam in je potem družine, ki jim je Adam Lanza pobil otroke in so dobivale grožnje s smrtjo, še tožil zaradi obrekovanja.

Facebook, Apple in Spotify niso blokirali njegovih strani zaradi teorij zarote, saj prvi amandma k ustavi ZDA zagotavlja tudi pravico do širjenja neumnosti, ne zagotavlja pa pravice do pozivanja k nasilju.

Spotify se je odločil, da je neumnosti preveč in je Jonesa povsem blokiral. Podjetja so sporočila, da je propagiranje sovražnega govora v nasprotju z njihovo politiko.

Krošnjar s teorijo zarote, da je teroristične napade 11. septembra 2001 izvedla ameriška vlada, da je potem lahko potem izvedla svoj zlobni načrt svetovne prevlade, se je na blokade pritožil s tvitom, da ga zanima, katera konservativna stran bo naslednja, na kateri bodo onemogočili pravico do svobode govora. Twitter ga še ni blokiral.