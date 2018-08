Po več kot štirih letih državljanske vojne v Južnem Sudanu sta predsednik države Salva Kiir in nekdanji podpredsednik, v zadnjih letih pa voditelj glavne uporniške skupine Riek Machar v Kartumu podpisala sporazum o dokončnem premirju, ki predvideva oblikovanje prehodne vlade. Južni Sudan je postal neodvisen z odcepitvijo od Sudana leta 2011, državljanska vojna pa se je začela dve leti pozneje, ko je predsednik Kiir podpredsednika Macharja obtožil, da je poskušal izvesti državni udar. Spopadi so do letos zahtevali več deset tisoč življenj, tretjina od 12 milijonov prebivalcev Južnega Sudana je razseljenih, zaradi uničenih naftovodov pa je povsem dotolčeno gospodarstvo, ki temelji predvsem na črpanju nafte.

Veliko interesentov za vojno V vojni je šlo za osebno rivalstvo med Kiirom in Macharjem, a tudi za etnični konflikt med ljudstvom Dinko, ki predstavlja tretjino prebivalcev in katerega voditelj je Kiir, ter ljudstvom Nuer, ki predstavlja petino prebivalcev in katerega voditelj je Machar. Velik del odgovornosti za to vojno ima sudanski predsednik Omar Al Bašir. Ta je hujskal Macharja proti Kiiru, ker nafta, ki se črpa v pretežno krščansko animističnem Južnem Sudanu, ni več pritekala v muslimanski Sudan, ker je slednji ni redno plačeval. Menda so Macharja z orožjem oskrbovale tudi ZDA, ki naj bi na ta način nastopile proti zavezništvu med Kiirom in Kitajsko. Nekateri v tem vidijo novo hladno vojno, v kateri je Kitajska prevzela vlogo ZSSR. Problem je tudi v tem, da ima ljudstvo Dinka novo državo za svoj vojni plen iz časov upora proti arabskemu severu.