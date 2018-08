V Slovenia Eco Resortu v Godiču so danes zaradi zdravstvenih težav skakalca Lorenza Lista za dva meseca prestavili »veliki spektakel, ki naj bi dvignil adrenalin po vsem svetu«, kot je nedavno napovedal direktor družbe Palmieri Matjaž Zorman.

»Ob povišani temperaturi mu je postalo slabo. Zato je večkratni zmagovalec tradicionalnih skokov z mostarskega Starega mosta, ki naj bi danes skočil v vodo še z največje lovske opazovalnice na svetu, visoke kar 18 metrov, stopil pred publiko in ji to tudi povedal. Ker pa je šampion ocenil, da gre za najlepšo skakalnico v najlepšem ambientu, odkar skače, smo se dogovorili, da se atraktivni skoki prestavijo na 5. oktober, ko bo skupaj z najboljšimi mostarskimi skakalci ponovno obiskal resort in se z njimi ob 13. uri podal v globino z največje lovske opazovalnice,« je danes v svojem značilno spektakularnem slogu zatrdil Zorman.

Dejal je še, da v Eco resortu doslej niso odpovedali še nobenega dogodka in so tudi tega zgolj prestavili. Zato so po njegovem prepričanju vsa natolcevanja, da bi lahko odpovedi botrovalo kakšno pomanjkljivo dovoljenje, zgolj natolcevanja in nič več.

Odpovedala sta častna gosta, lovci ...

A dejstva govorijo drugače. Prav to opazovalnico naj bi to pomlad slovesno predala namenu takratni predsednik državnega zbora dr. Milan Brglez in ameriški veleposlanik Brent R. Hartley, a sta sodelovanje v zadnjem trenutku odpovedala. Prav tako so ga odpovedali tudi številni vabljeni domači in tuji predstavniki lovskih družin, ki naj bi se po slovesnem odprtju množično povzpeli na prežo in z vrha izstrelili svečani lovski pok.

Tudi v Guinnessovo knjigo rekordov največje lovske opazovalnice kljub Zormanovim napovedim to pomlad še niso vpisali. »Otvoritev je bila zaključno dejanje postopka, ključen je podatek, da se je na lovsko opazovalnico povzpelo 212 ljudi. Nadaljnji potek je izključno v rokah Guinnessa,« je Zorman nedavno omilil prvotne napovedi.

Tudi za sanjsko službo pastirja naj bi se po njegovih napovedih zanimala celo ameriški in makedonski poslovnež, a so kljub temu izbrali pastirja domačina, ki za sanjsko tritedensko delo ni prejemal plačila. Naslednje leto so razpis ponovili; Zorman se je še pred iztekom pohvalil, da si ga je ogledalo več kot poldrugi milijon gledalcev po vsem svetu in da so z njim poskrbeli za vrhunsko promocijo Eko resorta in vse Slovenije.