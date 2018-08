Po volitvah se z vsakim novim sklicem parlamenta nekoliko zamenjajo tudi najemniki opremljenih službenih stanovanj, ki jih poslankam in poslancem podeljuje državni zbor. Do njih imajo pravico poslanci, katerih stanovanje je oddaljeno vsaj 60 kilometrov od sedeža parlamenta.

V preteklih dneh je za tokratni mandat za najem stanovanja zaprosilo in tudi že podpisalo najemne pogodbe 17 poslank in poslancev, kar je pet manj kot v prejšnjem mandatu.

Najvišjo najemnino bo plačeval poslanec SD Samo Bevk, ki bo za slabih 65 kvadratnih metrov namenjal 246 evrov, najmanj, zgolj 65 evrov, pa bo opremljeno službeno stanovanje v velikosti 19 kvadratnih metrov stalo Branka Simonoviča iz DeSUS. Več kot 200 evrov bodo morali za najem stanovanja odšteti še Miha Kordiš, Danijel Krivec, Franc Rosec in Žan Mahnič, ki si je privoščil največje, a ne tudi najdražje stanovanje, manj kot 100 evrov pa Franc Jurša, Jože in Jožef Lenart ter Gregor Perič. Predsednik SD Dejan Židan bo za 31 kvadratnih metrov veliko stanovanje mesečno plačeval po 97 evrov.

Vsa poslanska stanovanja so v Ljubljani, v velikosti od 19,44 do 66,29 kvadratnega metra. Skupna vsota najemnine in tako imenovane obrabnine za stanovanje najmanjše velikosti znaša 65 evrov, za največja, z več kot 60 kvadratnimi metri, pa od 220 do 246 evrov. To je seveda precej manj kot znašajo najemnine na trgu. Glede na oglase na spletni strani nepremicnine.net je namreč za najem 20 kvadratnih metrov velikega stanovanja v Ljubljani treba v povprečju odšteti 200 evrov, za 68 kvadratnih metrov pa 750 evrov na mesec.

Nekaterim bo država stanovanje celo plačevala

Poslanec, ki ima v uporabi službeno stanovanje, ima pravico tudi do nadomestila za ločeno življenje. Po še veljavnem zakonu za uravnoteženje javnih financ se to nadomestilo izplačuje poslancu, ki je razporejen na delo več kot 70 kilometrov zunaj kraja bivališča njegove ožje družine in živi ločeno od nje. Višina nadomestila za ločeno življenje znaša 140,54 evra mesečno, kar pomeni, da poslanci za največja službena stanovanja dejansko plačujejo le med 80 in 106 evrov, tistim v manjših stanovanjih pa država za bivanje v njih celo plačuje. Po podatkih DZ za letošnji maj je bilo sicer do nadomestila za ločeno življenje upravičenih 14 od 22 poslancev, ki so najemniki službenih stanovanj.

Poleg tega imajo poslanci, tako kot vsi javni uslužbenci, pravico do povračila stroškov prevoza na delo in z dela v višini stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi v primeru, če razdalja od kraja bivališča do delovnega mesta znaša več kot dva kilometra. Po podatkih za april sta bila do povračila v višini 37 evrov upravičena dva poslanca.