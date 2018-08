Slovenski odbojkarji so pretekli teden zaključili prvi del priprav za septembrsko svetovno prvenstvo v Italiji in Bolgariji. Te so potekale v Kranjski Gori, po dvodnevnem premoru pa se je vrsta selektorja Slobodana Kovača včeraj ponovno zbrala v Mariboru, saj bo naslednja dva tedna trenirala v bližnjih Hočah.

Razlogov za nezadovoljstvo za zdaj ni, saj so odbojkarji ob odličnih pogojih vadbe na Gorenjskem ostali zdravi. Tudi na račun doslednega izvajanja programa trenerskega štaba pred prihodom na reprezentančni zbor. Temu pritrjuje tudi selektor, presenečen nad dobro formo igralcev. »Morda lahko celo rečem, da je stanje v primerjavi z dosedanjimi reprezentančnimi akcijami najboljše,« je pred dnevi presenečeno dejal Slobodan Kovač.

Grenak priokus ostaja Slovence po delu priprav, ko je bil poudarek zlasti na telesni pripravljenosti in osnovni vadbeni tehniki, sedaj čaka piljenje tehničnih podrobnosti. »Vsi vemo, da so prvi tedni priprav običajno posvečeni predvsem fizični pripravi, zato je vse skupaj mogoče malce bolj monotono. Kljub temu se zavedamo, da je po tako dolgem premoru to nujno potrebno, in za zdaj je, vsaj po mojem mnenju, motivacija za delo na res visoki ravni,« ocenjuje slovenski reprezentant Gregor Ropret. Devetindvajsetletnik, ki je ob koncu letošnje sezone zamenjal klubske barve in iz češkega kluba Karlovarsko prestopil k francoskemu prvoligašu Nantesu, poudarja, da se mu po lanski neprijetni izkušnji, ko je s soigralci ostal brez zasluženega nastopa v ligi narodov, ni bilo težko vrniti v reprezentanco. Po njegovih besedah je podobno tudi pri preostalih članih ekipe, čeprav priznava: »Seveda neki grenak priokus zaradi odločitve Mednarodne odbojkarske zveze ostaja, saj smo ogromno žrtvovali za uvrstitev v ligo narodov. Mogoče nas je to celo stalo boljšo uvrstitev na lanskem evropskem prvenstvu na Poljskem, saj nam je svetovna liga pobrala ogromno moči. A vedno se zelo radi vračamo v reprezentanco, saj smo skupaj že kar nekaj let in smo postali dobra klapa.«