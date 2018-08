Sedemindvajsetletni Ptujčan bi moral biti najmočnejše slovensko orožje v Portorožu, vendar je direktor turnirja Aljaž Kos v ponedeljek dopoldan dobil neprijetno novico. »Rola mi je poslal sporočilo, da se zaradi zdravstvenih težav odpoveduje udeležbi. Kot je povedal, se je s podobnimi zdravstvenimi težavami srečal že pred leti, zato so mu zdravniki odsvetovali igranje. Zdravje je seveda na prvem mestu in Blažu želim čim uspešnejše okrevanje,« je dejal Kos.

Rola, ki bi se moral v prvem krogu srečati s prvim nosilcem in branilcem naslova Sergejem Stahovskim iz Ukrajine, je v Portorož prišel že prejšnji teden, dva dni treniral, nato pa so se pojavile težave, zaradi katerih je moral v bolnišnico. »Upali smo, da ni nič hujšega, a žal so se danes dopoldan uresničile črnoglede napovedi. Vseeno sem prepričan, da bodo ostali slovenski igralci, ki so v glavnem žrebu, upravičili pričakovanja in poskrbeli, da bodo gledalci do konca tedna uživali tudi v nastopih domačih igralcev,« je dodal Kos.