Tomo Podstenšek, pisatelj: Pod vplivom filmskega virusa

Tomo Podstenšek (1981) je uveljavljen prozaist, ki se je z romanoma Sodba v imenu ljudstva (2012) in Papir, kamen, škarje (2016) uvrstil med nominirance za kresnika, kratkoprozna zbirka Ribji krik pa mu je nedavno prinesla še nominacijo za nagrado novo mesto. Avtor – ki se sicer ob pisanju občasno preizkuša tudi kot režiser gledaliških predstav za otroke in odrasle – za svoje zgodbe pravi, da so nastajale v obdobju zadnjih petih let in da je poskušal v njih zajeti vse tisto, česar v medsebojnih odnosih nočemo, ne zmoremo, si ne upamo ali ne znamo povedati na glas.