Tako kot na človeka debelost neugodno vpliva tudi na počutje živali. Lepo rejeni psi so morda na videz prisrčni, vendar ne zmorejo večjih telesnih naporov in so zato pogosto tudi v slabši telesni pripravljenosti. Dodaten kilogram jim povzroča nevšečnosti tudi v poletnih dneh, saj težje prenašajo vročino.

Debelost ješčih psov

Za prekomerno težo svojega ljubljenčka smo najpogosteje krivi sami. Seveda pri psu, ki ni posebno ješč, ni strahu, da bi se zredil. Tak pes bo pojedel le toliko, da bo sit, tudi dišeča salama poli, s katero bi mu mahali pred smrčkom, ga ne bi ganila. Potem pa so seveda psi, ki pojejo vse, kar jim damo. Lačni ali ne. Znano je tudi, da se pri nekaterih pasmah, kot so labradorci, kokeršpanjeli in jazbečarji, debelost pojavlja pogosteje kot pri drugih. Prav nezdrave prehranske navade, kot so visokokalorična hrana, spreminjanje diete, pogosti priboljški in dajanje ostankov človeške hrane, lahko vodijo pri izredno ješčih psih do razvoja debelosti. Pri tem so škodljive že majhne količine takšne hrane.

Zaradi manjše aktivnosti se prekomerna teža lahko hitreje pojavi tudi pri starejših psih. Sterilizirane psice oziroma kastrirani psi in notranji psi so prav tako bolj nagnjeni k debelosti. Seveda je ta bolj značilna tudi za pse, ki niso aktivni. Čezmerno rejenim psom se lahko poveča tveganje nalezljivih bolezni, pogostejše so tudi bolezenske spremembe na okončinah in hrbtenici, prav tako se lahko pojavijo motnje v delovanju sečil in dihal, pogosti so sladkorna bolezen in zmanjšano delovanje ščitnice kot tudi pogin zaradi odpovedi srca. Kot opozarjajo veterinarji, so vsi operativni posegi pri debelejših psih tvegani, tudi čas rehabilitacije po operaciji se zelo podaljša.