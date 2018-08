Nekaj napotkov za varovanje pasjih ljubljenčkov, ki vam bodo prišli prav v poletni vročini, smo povzeli po nasvetih svetovno znanega pasjega trenerja Cesarja Millana.

Vročinski udar Ko se telesna temperatura psa nevarno poviša, lahko doživi vročinski udar, ki mu v hujših primerih sledi smrt. To se najpogosteje zgodi, če kosmatinca zapremo v avto ali če se z njim sprehajamo v najhujši vročini. Najbolje je, da poleti psa peljemo na sprehod zgodaj zjutraj in pozno zvečer, ko je temperatura nižja, intenzivno vadbo pa v tem letnem času opustimo. Kadar je vreme toplo, nikoli ne pustite psa v vozilu, niti tedaj, ko so okna nekoliko spuščena. Avto zadržuje več vročine kot odprt prostor – tudi če stoji v senci. Temperatura v njem lahko v kratkem času naraste na več kot 40 stopinj Celzija, vaš pasji prijatelj pa je »oblečen« v krzno in se ne more ohladiti. Poleg tega je lahko razburjen zaradi mimoidočih ali paničen zaradi klavstrofobije, zaradi česar se njegovo stanje še poslabša. Najbolje je, da vas v vročih dneh pes ne spremlja v avtu, če pa ga že peljete s seboj po opravkih, naj vas počaka privezan v senci. Ko kosmatinca vzamete s seboj na počitnice, poskrbite, da ima med vožnjo na voljo dovolj vode in da je v avtomobilu vključena klimatska naprava.

Dehidracija Psi razen v šapah nimajo žlez znojnic, zato se ne potijo, temveč se ohlajajo s sopenjem. Pregretega in dehidriranega psa prepoznamo po tem, da se obilno slini, je brezvoljen, ima steklene oči in je lahko videti nekoliko bled. Če s prsti dvignete njegovo kožo, ni tako elastična in potrebuje dalj časa, da se vrne v prvotno stanje. Različni psi se različno odzivajo na visoke temperature. Upoštevajte, da temen kožuh vsrka več vročine kot svetel, pretežki psi pa so v večji nevarnosti, da dehidrirajo, kot normalno težki. Dehidracijo preprečite tako, da ima vaš pasji prijatelj neomejen dostop do sveže in hladne (ne ledene) vode – tako znotraj kot na prostem. Kosmatinca lahko poleti namesto z briketi hranite z mokro hrano, da povečate vnos tekočine v njegov organizem. Ko greste s svojim ljubljenčkom na sprehod, pa vedno imejte s seboj svežo vodo.

Opekline Tako kot ljudi lahko sonce opeče tudi pse. Kosmatinci z belo in svetlo dlako ter s tankim kožuhom so v večji nevarnosti. Opekline so boleče in povzročijo srbečico, luščenje kože in druge težave. Preprečimo jih tako, da psa namažemo z vodoodpornim sredstvom za sončenje, ki je namenjeno dojenčkom. Ne pozabite zaščititi vršičkov ušes in smrčka, kože okoli gobčka in hrbta. Psi lahko dobijo opekline tudi zaradi hoje po mestnem asfaltu, betonu, mivki in drugih v poletni vročini pregretih površinah. Vročina se dviguje iz tal, psi pa absorbirajo in oddajajo toploto skozi šape. Pasje šape lahko pred opeklinami zaščitimo s pasjimi čeveljci ali z mazilom na osnovi čebeljega voska. Ali je površina primerna za hojo, se najpreprosteje prepričate tako, da svojo dlan za trideset sekund pritisnete ob tla. Če so prevroča za vas, so prevroča tudi za vašega ljubljenčka.

Zajedavci, alergije, kemikalije Poletni meseci so čas klopov, bolh, komarjev, muh in drugih žuželk. Svojega ljubljenčka ubranite pred zajedavci s primerno zaščito, kot so ovratnice, pršila, šamponi, posipi itd. Psi so lahko tudi alergični na bolhe, plesen in cvetlice. Alergije povzročajo srbečico, kašljanje, kihanje, slabo počutje in druge težave. Preprečite psu stik z alergeni, še posebno, če veste, kaj sproži alergično reakcijo, veterinarja pa povprašajte o antihistaminiku, kadar je alergija prehuda. Večina psov rada plava. Plavanje je zabava za vas in za vašega kosmatinca in pomaga preprečiti vročinski udar. Toda klor v vodi lahko razdraži kožo psa in njegov želodec, zato ga po plavanju v bazenu sperite s svežo vodo in mu ne dovolite, da spije kaj več kot nekaj požirkov bazenske vode. Stoječa voda je za vašega kosmatinca nevarna, saj so v mlakah lahko škodljive kemične snovi. Pozorni bodite tudi ob kurjenju ognja (vžigalna tekočina je strupena) ter pečenju na žaru. Če pes oblizne rešetko, na kateri so ostanki hrane, si lahko opeče jezik in gobec.