Govorimo o feng šuju, starodavni kitajski filozofiji bivanja v sozvočju z okolico. Vaša dnevna soba je verjetno tisti prostor v stanovanju, kjer je takšen dizajn še posebno pomemben. In to zato, ker po feng šuju predstavlja mikrokozmos celotnega doma. Drugače povedano: dnevna soba ustvarja ton vibracij, ki jih čutimo po vsem domovanju. Tu navsezadnje preživimo precejšen del domačega življenja z našimi najbližjimi, zato naj bo urejena tako, da nam daje pozitivno energijo.

Barve, ki dajejo pozitivno energijo Razen če ste radi ves čas jezni in nejevoljni, ne prebarvajte dnevne sobe v zeleno ali rjavo, svetujejo izvedenci za feng šuj. Vsaka barva ima svojo energijo – rdeča simbolizira ogenj, oranžna spodbuja družabnost, rumena nas poživlja, bela pa ponazarja čistost in nedolžnost. Barvna paleta za dnevni prostor naj odseva dobro energijo – izognite se blatnim barvam, ki spominjajo na propadanje, in raje izberite tiste, ki vas energijsko povzdignejo, denimo paradižnikovo rdečo, vijolično barvo jajčevca ali bučno oranžno. Tudi toni draguljev so za feng šuj sprejemljivi, saj imajo bogate barve intenzivno energijo, ki ugodno vpliva na naše razpoloženje. Niste pristaši močnih barv? Rumena in bela sestavljata umirjeno, vendar energijsko veselo kombinacijo.

Brez ostrih robov Če le morete, se izognite mizicam z ostrimi robovi in kotnim sedežnim garnituram. Trikotne oblike in ostri robovi, vključno s svetili iglastih oblik in okvirji za slike, pri stanovalcih in obiskovalcih po feng šuju vzbujajo nelagodje. Izberite raje okroglo ali ovalno klubsko mizico. Mizice, ki jih postavimo neposredno ob kavč, so lahko tudi kvadratne oblike, ker ob njih ne sedimo.

Čarovnija z ogledali Ogledala podvojijo vse, kar v njih odseva, vključno s svetlobo in energijo, zato za najboljše vibracije v dnevno sobo vsekakor obesite enega ali celo več. Ogledalo je še posebno dobrodošlo ob oknih, ker v interjer vabi zunanjost in poudarja lep razgled, prav tako pa tudi nad kaminom, kjer s svojo ugodno energijo kompenzira slabe vibracije, ki jih ponazarja tisto, kar v kaminu zgori.

Uredite območje za pogovore Najboljša postavitev pohištva v dnevni sobi po feng šuju je tista, ki omogoča neovirano komuniciranje in podajanje stvari ter dotikanje. Ureditev naj bo torej čim bolj intimna. Sedeže umestite tako, da gledajo drug proti drugemu in so pravokotno postavljeni glede na televizor ali kamin. Tako spodbujate pogovore in igro, svetujejo strokovnjaki. Ne postavite kavčev neposredno ob steno, saj energija potrebuje prostor, da se neovirano pretaka. Izognite se tudi sedežnim garnituram v obliki črke L, ker je komunikacija med sedenjem na njih zaradi obračanja glave k sogovorniku otežena.

Izbirajte naravne materiale Feng šuj ljubi naravne materiale, zato za dnevno sobo izberite les, usnje, kamen, bombaž … Plastika, ki je naftni produkt, ni zaželena, saj povečuje statičnost ter priteguje prah, kovina pa je hladna in preračunljiva ter lahko izžema energijo.

Zavrzite vse navlako Verjetno ni presenečenje dejstvo, da navlaka ni prijateljica feng šuja. Navlaka pravzaprav predstavlja zadržano energijo – in če se energija ne more pretakati, se tudi denar ne pretaka. Z drugimi besedami: z odstranitvijo odvečnih predmetov odprete vrata možnostim.

Ne prižigajte stropnih svetilk Naravna svetloba je za dnevni prostor najboljša izbira, pravijo izvedenci za feng šuj. Stropne svetilke niso zaželene, ker po kitajski filozofiji svetloba, ki prihaja od zgoraj, povzroči senco pod čelom, zato oči ostanejo v temi. In če ne vidimo oči osebe, je manj možnosti, da ji zaupamo. Poleg tega svetloba od zgoraj ni tako prijazna, kot je recimo jutranja ali večerna ali pod kateri koli drugim kotom.