Morda je tista travnato zelena barva prevleke kavča v resnici videti bolj limonasta ali pa v pošiljki manjka sestavni del, kar ugotovite šele, ko ste regal za dnevno sobo že skoraj postavili do konca. To je dovolj, da tudi najbolj potrpežljive spravi ob živce. Videz predmetov, še posebno tistih na spletu, je lahko varljiv. Profesionalna osvetlitev, kot kamere in stiliranje naredijo svoje, tako da je izbrani kos pohištva v resnici videti povsem drugačen. A ne obupajte – tudi vi se lahko izurite v kupovanju prek spleta tako, da ste pozorni na naslednjih sedem zlahka zagrešljivih napak.

Prevelike dimenzije Preden daste izbrano zofo v nakupovalni voziček na spletni strani, boste preverili, koliko prostora je zanjo na voljo v dnevni sobi, kajne? Toda upoštevati je treba še druge dejavnike. Veliko nakupovalcev ne upošteva višine stropa ali širine stopnišča, pravijo strokovnjaki. Prepričajte se, da stopniščna ograja ne bo preprečila vnosa pohištva v nadstropje, prav tako preverite širino vratnih podbojev. Izmerjenim vrednostim za vsak slučaj dodajte kak centimeter, če so morda dimenzije pohištva na spletu navedene približno. In ne bodite plahi, ko gre za podrobnejše informacije – raje pokličite prodajalca, kot da se kasneje tolčete po glavi. Večina kavčev prispe brez nogic, ki jih privijemo sami, kar vam ponudi kakih deset centimetrov »rezervnega« prostora za vnos skozi vrata, a to iz opisa na spletu morda ni dovolj jasno.

Opiranje na ocene drugih nakupovalcev Upoštevanje ocen drugih nakupovalcev samo po sebi ni slabo, vendar jih je treba vzeti z dobršno mero rezerve. Med njimi so lahko namreč tudi lažne, nekatere druge pa so mogoče že zastarele. Preverite nekaj nedavnih dobrih in slabih ocen ter preglejte, kako se predvsem na slednje odzove prodajalec. Če bo z vašim nakupom kaj narobe, je dobro vedeti, da vam »krije hrbet«.

Predpostavljanje, da bo sestavljanje lahko Če si predstavljate, da se pohištvo sestavi tako preprosto, kot je zlaganje legokock, pomislite še enkrat. Pohištvo boste dobili na dom razstavljeno v več paketih, za sestavljanje pa boste potrebovali kar nekaj orodja in potrpežljivosti. Če niste človek tipa »sam svoj mojster«, raje najemite koga, ki se na opravilo spozna, sicer pa strogo upoštevajte navodila za sestavljanje. In pohištvo vedno sestavljajte v prostoru, kamor ga nameravate postaviti, saj se sicer lahko zgodi, da ga ne boste mogli spraviti skozi vrata.

Varljive barve Verjetno ste po spletu že kdaj naročili kako oblačilo v izbrani barvi, ki pa je bila v resnici drugačna, kot je bila videti v spletni trgovini. Upoštevajte, da računalniki in zasloni mobilnih naprav barve podajajo različno. Če ste se zafrknili z barvo majice, to ni tako draga napaka, a povsem drugače je s pohištvom. Izognite se morebitnemu razočaranju tako, da preverite barvo izdelka na različnih napravah, in če je mogoče, naročite vzorec tkanine. Tako se lahko prepričate ne le o barvi, temveč tudi o kakovosti in odpornosti na madeže. Se še vedno ne morete odločiti? Poiščite fotografije, ki jih na instagramu ali pinterestu objavijo kupci izdelkov, in se prepričajte, kakšni so videti v prostoru.

Pričakovanje brezplačnega vračila Dobro poglejte, ali prodajalec omogoča brezplačno vračilo kupljenih izdelkov, ali pa boste morali za povratno dostavo seči v žep. Če velja slednje, upoštevajte, da pošiljanje težkega pohištva ni ravno poceni, poleg tega ga prodajalci pričakujejo v originalni embalaži. Na splošno velja, da lahko vse prek spleta kupljene izdelke, če z njimi niste zadovoljni, vrnete v štirinajstih dneh, za vračilo kupnine pa boste morali odvisno od pravil prodajalca počakati od enega tedna do mesec dni.

Ne veste, kje pogledati za popuste in razprodaje Prodajalci pohištva prek spleta pogosto ponujajo popuste in razprodaje – le vedeti morate, kam pogledati. Če v določeni spletni trgovini najdete pohištvo, ki vam je všeč, a je za vas nekoliko predrago, se vpišite na seznam prejemnikov obvestil in počakajte – morda bo prav kmalu na voljo s popustom. Ali pa v brskalnik preprosto vtipkajte želeno besedno zvezo, denimo kavč in popust, in zagotovo boste dobili kar nekaj rezultatov – in možnosti za ugodnejši nakup.