58-letni francoski državljan Lahcen Gueboudj je danes na sodišču v Bagdadu zanikal navedbe, ki naj bi jih podal med zaslišanjem. »Priznanje v arabščini sem podpisal, ne da bi vedel, kaj piše,« je povedal danes.

»Nikoli ne bi zapustil Francije, če moj 25-letni najstarejši sin Nabil ne bi odšel v Sirijo,« je povedal v francoskem jeziku. »Želel sem ga prepričati, da se z nami vrne v Francijo,« je poudaril Gueboudj, ki je z ženo in otroki prek Turčije odpotoval v Sirijo, nato pa so ga aretirali v Iraku.

Nemška državljanka Nadia pa je v nemščini z nekaj arabskimi besedami povedala, da je iz Turčije v Sirijo potovala skupaj z materjo, hčerjo in duševno bolno sestro, ki je bila nato ubita v bombnem napadu.

Aretirali so jo julija lani skupaj z materjo, ki je bila januarja letos zaradi članstva v IS obsojena na smrtno kazen, vendar so ji aprila kazen znižali na 20 let zapora.

Odvetnik Nadie je poudaril, da je bila v času priključitve IS mladoletna, poroka s pripadnikom IS pa je bila posledica »nasilja oborožene skupine, in ne zavestne odločitve odrasle osebe«. Sama je dejala, da je iz Sirije v Irak odšla, da bi pobegnila pred pripadniki IS.