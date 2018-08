Ljubljančani so proti Celjanom zapravili vodstvo z 2:0, na koncu pa so lahko srečni, da so sploh osvojili točko. Za preprečitev poraza ima največ zaslug vratar Aljaž Ivačič, saj je v velikem slogu dobil štiri dvoboje s Celjani ena na ena: »Remi je realen. Ne znam pojasniti, zakaj je prišlo do padca v igri in naivno prejetih zadetkov. Lahko bi prejeli celo kakšnega več. Naš slog igre je zelo tvegan, s katerim si sicer lahko priigramo veliko prednost ali pa tudi sami sebe spravimo v težave. Ljudje se ne zavedajo, v kako težkem položaju smo igralci. Ni lepo slišati žvižgov, ko narediš napako. A tega smo že vajeni, ker so ljudje v Ljubljani takšni. To pač moramo sprejeti.«

Po začetnem preblisku je bila podoba na igrišču proti Celju povsem enaka kot pod odstavljenim Ilijo Stolico, saj je Aleksandar Linta vse bolj zgolj kopija svojega nekdanjega šefa, kar je po svoje logično, saj je bil del njegovega strokovnega štaba. Vztrajanje pri taktični postavitvi z le tremi branilci, ki se v napadalnih akcijah spremenijo celo v veziste, in s kar sedmimi vezisti brez klasičnega napadalca je skregana z logiko. Če bi takšen sistem deloval, bi ga že zdavnaj uporabljali najuglednejši evropski klubi. Veliko je debat o začetni enajsterici, v kateri nikakor ni prostora za klasičnega napadalca Andreja Vombergarja, ki igra za Olimpijo zelo srčno. Argentinski Slovenec je znan po veliko dobljenih zračnih dvobojih, saj Kronaveter in Issah glede na igralni slog nikakor nista skakalca in sta vnaprej obsojena na podrejenost v zraku. »Vseh 25 igralcev je tako kakovostnih, da lahko igrajo v začetni enajsterici,« je prepričan Aleksandar Linta. Olimpija naj bi si za trenerja želela Simona Rožmana iz Domžal, ki pa ga delo trenutno ne zanima.

Ko je bil v lanski sezoni trener Olimpije Igor Bišćan, je ta imela red in disciplino v igri. Temelj je bila trdna obramba, ki je na 36 tekmah prejela zgolj 17 zadetkov. Tekmeci so si priigrali zelo malo priložnosti, letos so si celo polamaterji iz Severne Irske priigrali tri že v enem polčasu. Vztrajanje pri poletnih okrepitvah za obrambo Putinčaninu in Gajiću iz Vojvodine je podcenjevanje kakovosti slovenske lige. Preprosto sta drugorazredne kakovosti in očitno preslaba za zahteve slovenskega ligaškega tekmovanja. Ko so v enajsterici še nekateri igralci skromnega znanja in sposobnosti (proti Celju Jurčević in Boateng), ima gledalec s tribune vtis, da trener ekipo sestavi tako, da so zadovoljni tudi menedžerji. Olimpija trenutno sploh nima desnega bočnega branilca. Ko razigrana driblerja Suljić in Savić prodreta po boku zaradi igre brez klasičnega napadalca, v kazenskem prostoru ni igralca, ki bi mu podala žogo. Glede na stanje v Olimpiji je to slabo izhodišče pred prvo tekmo tretjega kroga kvalifikacij za ligo Evropa s Helsinki v četrtek ob 20. uri v Stožicah.

1. SNL, 3. krog 1. Maribor 3 2 1 0 10:2 7 2. Aluminij 3 2 0 1 7:7 6 3. Domžale 3 2 0 1 6:6 6 4. Mura 3 1 2 0 6:2 5 5. Gorica 2 1 1 0 4:2 4 6. Celje 3 0 2 1 5:6 2 7. Olimpija 3 0 2 1 2:4 2 8. Triglav 2 0 1 1 2:4 1 9. Krško 2 0 1 1 0:2 1 10. Rudar 2 0 0 2 1:8 0 Pari prihodnjega kroga, sobota ob 20. uri: Krško – Celje, nedelja ob 17.30: Triglav – Olimpija, ob 18.15: Maribor – Gorica, ob 20.15: Domžale – Aluminij, ponedeljek ob 18. uri: Rudar – Mura.

Olimpija – Celje 2:2 (2:1) Strelci: 1:0 Kapun (8), 2:0 Savić (14), 2:1 Lupeta (31), 2:2 Požeg Vancaš (56/11-m). Stadion Stožice, gledalcev 1500, sodnik: Skomina (Koper) – 6,5, rumeni karton: Stojinović. Olimpija: Ivačič 7, Putinčanin 4, Gajić 4, Zarifović 5,5, Jurčević 4 (od 77. Štiglec –), Tomić 5,5, Kapun 6, Kronaveter 6, Suljić 6 (od 77. Črnic –), Boateng 5 (od 46. Issah 5), Savić 6, trener: Linta 5. Celje:Juhar 6, Andrejašič 6, Stojinović 6, Džinić 6, Brecl 6, Pišek 6,5, Cvek 5 (od 46. Pungaršek 6), Lotrič 7, Novak 6 (od 85. Štraus –), Požeg Vancaš 7, Lupeta 6 (od 75. Pečnik –), trener: Kosič 6,5. Igralec tekme: Aljaž Ivačič (Olimpija) Streli v okvir gola: 3:7, streli mimo gola: 7:5, koti: 8:6, prepovedani položaji: 1:3, prekrški: 9:12, posest žoge (v odstotkih): 66:34.