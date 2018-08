»Vsaj od Antigone naprej razpolaga naša civilizacija s čudovitim vabilom in svarilom: Ne da sovražim, da ljubim sem na svetu. Ljudje smo različni. Vsak od nas je drugačen. Vso svojo različnost in drugačnost lahko svobodno izrazimo le, če jo enako spoštljivo priznavamo drugim. Kot posamezniki in kot skupnosti imamo številne pravice, da povemo svobodno, kaj in kako mislimo. Imamo pa eno sveto dolžnost, in to je, da ne sovražimo,« je na današnji slovesnosti v središču Ljubljane, preden je položil prvi spotikavec, pozval predsednik republike.

Če je mogoče zaradi drugačnosti izključiti enega, obstaja nevarnost, da bomo na koncu izključeni vsi, je nadaljeval Pahor, ki upa, da se grozote 20. stoletja nikoli ne bodo ponovile. Vsak, tudi on sam, ima v sebi nek alarm. Če je nekdo iz najrazličnejših razlogov predmet sovraštva in če nismo do tega ravnodušni, se bo ta alarm sprožil. Upam, da ga ne bomo preslišali, je poudaril.

Med grozotami 20. stoletja, ki jih je imel v mislih Pahor, je bilo nacistično preganjanje drugačnih, tudi ljubljanskih judovskih meščanov, ki so bili v holokavstu iztrgani iz svojih domov in prepeljani v koncentracijska taborišča po Evropi. Na njihove usode opominja vseevropski projekt Stolpersteine (Spotikavci), ki ga je leta 1992 začel nemški umetnik Gunter Demnig.

Ta je skupaj s predsednikom Pahorjem in predsednikom DZ Matejem Toninom na Cankarjevem nabrežju 1 postavil prva dva spotikavca, ki jih bodo po Ljubljani pred stavbami z zadnjim naslovom preganjanih judovskih Ljubljančanov, postavili še v naslednjih dveh letih v organizaciji Judovskega kulturnega centra in v sodelovanju s Sinagogo Maribor, Mini teatrom in Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Pred Ljubljano tlakovce polagali že v Mariboru Ljubljana je drugo slovensko mesto, vključeno v projekt, saj so prve tlakovce spomina na pločnik pred stavbami leta 2012 postavili v Mariboru. V Ljubljani bodo danes skupno postavili 23 teh kamnitih kock, velikih deset krat deset centimetrov z medeninasto ploščico, na kateri so vklesani osebni podatki žrtve nacizma. Tukaj je prebival oz. Tukaj je prebivala se začne zapis. Kot je pojasnila antropologinja Irena Šumi, sta kamniti kocki na Cankarjevem nabrežju postavljeni v spomin Olge Adler in Oskarja Željka Adlerja. Adlerjevi so bili po njenih navedbah begunci iz fašistične Hrvaške. Po letih preganjanja so bili umorjeni v Auschwitzu leta 1944.