Klub ravno v teh dneh dodaja zadnje podrobnosti h kadrovski sliki za prihodnjo sezono. Jedro ekipe ostaja podobno kot v sezoni poprej, ekipi pa se bosta v teh dneh pridružili še dve okrepitvi, ena izmed katerih bo slovenski reprezentant Blaž Mesiček, drugi pa naj bi bil po zanesljivih podatkih bosanski krilni košarkar Aleksandar Lazić, ki je pred leti igral že v Olimpijinih mladinskih selekcijah.

Zmaji so v svojih vrstah zadržali Jana Špana, Jana Barbarića, Dražena Bubnića, Erjona Kastratija in glavnega trenerja Zorana Martića, dodali pa so Miho Lapornika, Marka Simonovića, Luko Šamanića, Jana Rebca, Marvina Jonesa, Jaleka Feltona in pomočnika glavnega trenerja Stipeta Modrića. Veljavne pogodbe s klubom so že imeli Mirza Begić, Igor Tratnik, Issuf Sanon in Roko Badžim.

Martić glede kadrovske slike poudarja predvsem pomen večjega števila igralcev, ki jih bo imel na voljo, s čimer si klub želi izogniti težavam z izčrpanostjo, s katero se je moštvo soočalo lani. »Razlog za to je, da bomo poskušali preživeti sezono v treh različnih tekmovanjih. Dejstvo namreč je, da je nemogoče odigrati 80 tekem z 12 ali manj igralci,« je dejal Martić ob robu današnjega začetka priprav.

Razširjen igralski kader sicer predstavlja pomemben napredek, a dejstvo je tudi, da so okrepitve predvsem mladi igralci, ki bodo potrebovali nekaj časa, da se vklopijo v ekipo. »Od mlade ekipe ne moremo pričakovati izkušene igre, lahko pa zahtevamo, da bomo igrali z veliko energije, agresivno in hitro. To bi moral biti zaščitni znak vsake mlade ekipe,« pravi Martić.