Koprski policisti so danes ob treh zjutraj na cesti Dragonja - Župančiči ustavila avtomobil poljskih registrskih tablic, znamke škoda. Izročil je osebno izkaznico, ki ni bila njegova. Ko so policisti zahtevali tudi prometno in vozniško, je moški z veliko hitrostjo v avtomobilu s kraja pobegnil v smeri Župančičev.

Trčil v policijski avto Tja je bilo napotenih več policijskih patrulj. Ena ga je opazila v Vanganelu, in ko mu je na cesti postavila blokado, se voznik ni ustavil. »Trčil je v policijsko vozilo in nato z veliko hitrostjo zapeljal v smeri koprskega pokopališča. Policista sta zapeljala za njim in mu s svetlobnimi in zvočnimi znaki dajala signale za ustavitev, ki jih ni upošteval,« je dejal Damjan Sever, vodja oddelka na Sektorju uniformirane policije Koper. Eno od policijskih vozil, ki mu je sledilo, je bilo pri tem udeleženo v prometni nesreči. Dva policista sta se ob tem poškodovala, od tega eden huje. Voznik je z begom nadaljeval v smeri Kopra. Blokado mu je postavila še tretja patrulja. Ko jo je opazil, je zapeljal s ceste na bližnje dvorišče, izstopil iz vozila in peš pobegnil v smeri Šalare.