Predmet preiskave je predvsem nedovoljeno sprejemanje daril, pranje denarja ter ponareditev in uničevanje poslovnih listin. Zdravniki naj bi na tekoče račune, odprte v Avstriji, Nemčiji in na Hrvaškem prejeli od 10.000 do 101.000 evrov. Med preiskavo so našli tudi gotovino in zlate palice.

V sodno preiskavo so zajeli interventnega nevroradiologa Zorana Miloševića iz UKC Ljubljana, vodjo oddelka za kirurgijo hrbtenice Roka Vengusta na ortopedski kliniki v Ljubljani ter njenega predstojnika Vaneta Antoliča.

Preiskovali so tudi nekdanjega prvega moža travmatologije v celjski bolnišnici Miodraga Vlaovića in radiologa iz mariborskega UKC Jožefa Matelo, pa ortopede Roberta Cirmana (bolnišnica Valdotra), Gregorja Kavčiča (novomeška bolnišnica) in Sama Karla Foktra (nekdanji vodja ortopedije v celjski bolnišnici). Pod drobnogledom sta bili tudi dve vodji lekarn Nataša Faganeli v Valdotri in Monika Sonc na ljubljanskem Onkološkem inštitutu.

Na dobaviteljski strani so preverjali ravnanje nekdanje zakonite zastopnice Emporio Medicala Jane Šturm in nekdanjih zaposlenih v Emporio Medical, Darka Žafrana in Marina Tadića.

Kriminalisti so 19. decembra 2013 opravili preiskave na 58 naslovih na območju policijskih uprav Koper, Ljubljana, Novo mesto, Celje in Maribor. Dobavitelji zdravstvene opreme in pripomočkov naj bi zdravnikom in zaposlenim v zdravstvenih ustanovah ponudili nagrade v zameno, da bi bili izbrani oziroma bi zdravstveni zavod kupil ravno njihove izdelke. Del strukture cene teh zdravstvenih pripomočkov je že vseboval odstotke, ki so bili namenjeni za podkupnine. Ti so se gibali med pet in 20 odstotkov. Javna sredstva naj bi s tem po takratnih podatkih kriminalistov oškodovali za 1,18 milijona evrov.