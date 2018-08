33-letni tržaški jamar Stefano Guarniero se je v soboto popoldne poškodoval v enem od brezen na italijanski strani Kanina. Na dvestometrski globini je po navedbah vodje Jamarske reševalne službe Walterja Zakrajška padel za kakšnih 15 metrov. Ker so bili nekateri prehodi za nosila s ponesrečencem preozki, so jih morali razširiti z eksplozivom.

Je pa bila akcija zaradi dolžine meandra, stopnjastega brezna oziroma ožine, dodatno zahtevna. Po plasteh so morali namreč »olupiti« med 20 in 40 metrov stabilne in kompaktne »žive« skale. »Odstranjevali so lusko po lusko, kar pa traja,« še navaja vodja slovenskih jamarskih reševalcev.

Glede poškodb je imel srečo

»Imel je izredno srečo, da si je pri padcu s takšne višine poškodoval samo roko in rebra,« pravi Zakrajšek. Pri takšnih padcih reševalci postopajo najbolj previdno, kar se da, saj je velika možnost poškodbe hrbtenice. »Tudi če poškodovanec pravi, da je v redu in da čuti noge in roke. Zelo hitro je lahko poškodovano kakšno vretence, a tega pri navalu adrenalina ni čutiti, zato smo vedno izjemno previdni,« dodaja.

Poškodovani 33-letnik je po izobrazbi medicinski tehnik in je tako lahko reševalcem podrobno opisal, kaj in kje ga boli. Ti so se znašli in njegovo izjavo posneli ter jo pred spustom v jamo predvajali zdravniku, da se je ta lahko malce pripravil že v naprej.

Že v noči s sobote na nedeljo se je do ponesrečenca prebil priznani slovenski zdravnik in jamar Rok Stopar, ki je s ponesrečencem ostal vse do nedelje zvečer. Na pomoč italijanskim kolegom je pri reševanju jamarja iz ekipe Furlanije – Julijske Krajine priskočilo tudi več slovenskih pripadnikov Jamarske reševalne službe.