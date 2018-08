Zastoji so tudi na cestah Izola-Jagodje, Šmarje-Dragonja, Podlehnik-Gruškovje in cesti med Sečo in mejnim prehodom Sečovlje ter Podgradom in mejnim prehodom Starod.

Vozniki morajo čakati na mejnih prehodih Dragonja, Sečovlje, Jelšane, Obrežje, Starod in Gruškovje.

V Sečovljah osebna vozila na vstop v državo čakajo pol ure, na izstop 20 minut, na Dragonji za vstop 30 minut, za izstop 40 minut, na Jelšanah za izstop iz države pol ure, na Starodu pa uro. Eno uro osebna vozila čakajo tudi na vstop v državo na Gruškovju, na izstop pa 40 minut. Na Starodu tovornjaki čakajo na vstop v državo 40 minut, na Obrežju dve uri, enako tudi na Gruškovju, kažejo podatki na spletni strani prometno-informacijskega centra.