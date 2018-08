»Zbogom,« je Ai v soboto zapisal na spletnem omrežju instagram, zraven pa pripel videoposnetke, kako stroji rušijo njegov studio. »Brez opozorila so začeli rušiti moj studio 'Zuoyou' v Pekingu,« je dodal. Nekdanja tovarna, kjer so včasih izdelovali dele za avtomobile, je bila njegova baza od leta 2006, poroča Guardian.

Ai Weiwei je eden izmed umetnikov, ki so zasnovali idejo za stadion Ptičje gnezdo, osrednjo točko olimpijskih iger leta 2008 v Pekingu. Do oblasti je postal kritičen, ko je kitajsko provinco Sečuan istega leta prizadel hud potres, v katerem je mnogo ljudi izgubilo življenje. Menil je namreč, da niso naredili vsega, kar bi lahko, in bil nekakšen glas tistih, ki so v potresu izgubili svojce.