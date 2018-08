Sporno ravnanje policistov in kandidata za policista je mladoletnica posnela s pametnim telefonom in videoposnetke objavila na facebooku in instagramu.

Kako se je vse skupaj začelo? V noči na 11. julij so bili po poročanju Večera v policijski patrulji v Kranju trije moški. 28-letni Ž. V. in 33-letni N. B., oba policista, ter 20-letni M. M., kandidat za policista, torej brez policijskih pooblastil.

20-letnik je starejša kolega vprašal, ali lahko gredo po njegovo prijateljico. Sprva sta mu odgovorila, da policija ni taksi služba, a potem nista nasprotovala. M. M. je dekle na vožnjo povabil po polnoči, češ da v patrulji nimajo dela in jo bodo malo vozili naokrog. Pobrali so jo v bližini njenega doma v Stražišču.

»Na delovnem mestu vsi malo preveč pijani, samo jaz pridna.« Iz posnetkov, ki jih je dekle objavilo na družbenih omrežjih, je razvidno, da so mladoletnica, policista in kandidat za policista v kombiju pili alkohol. Dekle se je samo posnelo med vožnjo policijskega kombija, ob objavo pa priložilo dokaz o tem, da so ji policisti dali preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,07 mg/l alkohola, z naslednjim pripisom: »Na delovnem mestu vsi malo preveč pijani, samo jaz pridna.« Objava je prišla do nekega policist, videoposnetke pa posredoval PU Kranj. Policija je preverila pristnost posnetkov, nato pa se najavila pri mami mladoletnice. Ta je o dogajanju obvestila kandidata za policista M. M. Po tem ji je policist Ž. V. poslal nekaj SMS sporočil, v katerih se je prikazal še v slabši luči, poroča Večer. Med drugim je zapisal: »Če ne bi bila ti tako pametna z onim in objavljala vajine scene, ne bi bilo nič. Umiri se malo.« Zahteval je, naj vsa ta sporočila izbriše, namignil pa ji je še: »Daj umiri se malo. Nisi vozila pa ne pila.«

Domov kar s prižgano modro policijsko lučjo Mladoletnica je kasneje morala na razgovor, med katerim je priznala, da je vozila policijski kombi in vpričo policistov spila nekaj požirkov alkohola, navaja Večer. Povedala je, da je kombi vozila na avtocesti, kjer je nastal sporni posnetek, da je vozila približno pol ure, vožnjo pa ji je zaupal 28-letni Ž. V. Dejala je, da je 33-letni N. B. priskrbel alkohol. Ponoči so se po njenih besedah ustavili pri njemu doma, v kombi pa je nato prinesel steklenico viskija in viljamovke, ki so ju spraznili. Povedala je še, da sta največ popila policista s polnimi pooblastili. Dekle je domov prišlo okoli 5.30 zjutraj, pripeljali pa so jo hitro in s prižgano modro lučjo, čeprav seveda niso bili na nujni policijski vožnji.

Nekatere podatke v policijskem poročilu so si preprosto izmislili Čeprav »običajni« ljudje ob policijskih postopkih, ki jih ne zadevajo, nimajo kaj iskati, je mladoletnica lahko slišala vse, kar se je tisto noč dogajalo poleg policijskega kombija. Dekle je bilo tako denimo priča policijski obravnavi naključnega pešca. Poleg tega, da sta policista in kandidat za policista tisto noč marsikaj storili narobe, so bili tudi izjemno malomarni pri pisanju policijskega poročila. Ž. V. in N. B. se nista spomnila točnega kraja niti ure obravnav, zmotila sta se najmanj dvakrat. Ustvarila sta celo lažno zgodbo - za voznika avtomobila sta navedla, da je preizkus alkoholiziranosti pokazal zgornjo dovoljeno mejo (0,22 mg/l), kasneje pa se je izkazalo, da tega preizkusa sploh nista izvedla.