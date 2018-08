Kot so pojasnili v uradu tamkajšnjega šerifa, so otroci stari od enega do 15 let. Ko so jih našli, so bili bosi, razcapani in so bili videti kot »begunci iz tretjega sveta«. Šerif okrožja Taos Jerry Hogrefe je za televizijo ABC News povedal, da so bili otroci lačni, žejni in umazani.

Na območju je bilo ob prihodu policije pet odraslih, med njimi dva močno oborožena moška. Moška so aretirali. Pridržali so tudi tri ženske, a so jih kasneje izpustili. Skrb za otroke pa so prevzeli lokalni centri za socialno delo.

Policija je improvizirano bivališče preiskala, potem ko je dobila sporočilo: »Stradamo, potrebujemo hrano in vodo«. Šlo je za del operacije, v okviru katere so več mesecev iskali triletnega ugrabljenega dečka. Tega sicer niso našli.

Po navedbah policije je bivališče manjša prikolica, napol vkopana v zemljo in prekrita s plastično ponjavo. V njej ni tekoče vode in elektrike. Edina hrana, ki so jo našli, je bilo nekaj krompirja in škatla riža.

Šerif Hogrefe je dejal, da vse kaže, da so bili ženske in otroci prestrašeni in da so jih moški, ki so nadzorovali bivališče, ustrahovali.