Za 21-letnega Zvereva je to sicer že deveta turnirska zmaga v karieri, še tretja letos po Münchnu in Madridu. Nemec si je z zmago, s katero je postal prvi po Argentincu Juanu del Potru (2008, 2009), ki mu je uspelo ubraniti naslov, obenem zagotovil, da bo na teniški lestvici ATP zadržal tretje mesto pred nadaljevanjem sezone na trdi podlagi z vrhuncem na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku.

Triintridesetletna Rusinja, ta čas 128. igralka sveta, je v finalu po več kot dveh urah in pol igre s 4:6, 7:6 (7) in 6:2 premagala Hrvatico Donno Vekić. Kuznjecova je v ameriški prestolnici tako osvojila še 18. turnir v karieri, obenem pa je bila to njena prva turnirska zmaga po operaciji levega zapestja v začetku leta.