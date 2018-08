Poleg finala, v katerem sta bila slovenska igralca kot prva nosilca favorita, so lahko gledalci videli še dva slovenska nastopa v boju za medalje. Državna prvaka Danijel Pokeršnik in Tadej Boženk, ki sta polfinale proti Rusoma izgubila z 20:22 in 19:21, sta v tekmi za tretje mesto klonila proti Švicarjema Florianu Breerju in Yvesu Haussenerju s 21:17, 13:21 in 10:15, koroško-primorska naveza Ana Skarlovnik/Jelena Pešić pa je v tekmi za bron premagala Poljakinji Agato Ceynowo in Martino Klodi z 21:13 in 21:19.

V ženskem finalu sta Švicarki Esmee Bobner in Zoe Verge-Depre, ki sta v polfinalu sicer premagali najboljši Slovenki, ugnali ukrajinski dvojčici Ino in Irino Makno s 21:16 in 21:17.