V nedeljo je več ameriških medijev, med njimi Washington Post, CNN in AP, navajalo, da je predsednik Trump precej zaskrbljen, ker bi njegov sin lahko bil sredi preiskave o ruskem vpletanju v ameriške predsedniške volitve v resnih težavah zaradi srečanja z rusko odvetnico Natašo Veselnicko 9. junija 2016. S Kremljem dobro povezana odvetnica naj bi mu predala kake umazane informacije o Clintonovi.

Predsednik Trump, ki zanika vpletenost v kakršnokoli zaroto z Rusi, pa je potem v nedeljo na twitterju doslej najbolj neposredno razkril, zakaj naj bi se njegov sin Donald mlajši sestal z Veselnicko.

»Lažni mediji poročajo popolne izmišljotine, da sem zaskrbljen zaradi srečanja, ki ga je moj čudoviti sin, Donald, imel v Trumpovem stolpu. To je bilo srečanje, da bi dobil informacije o nasprotnici, popolnoma legalno, kar se vseskozi dogaja v politiki - in ni pripeljalo do ničesar. Nisem vedel za to,« je zapisal v tvitu.

A Trump je s tem tvitom na prvi pogled podrl zgodbo, ki jo je o tem srečanju doslej vzdrževal njegov tabor, opozarja britanski BBC.