Britanski igralec Patrick Stewart je razveselil številne ljubitelje Zvezdnih stez, ko je pretekli konec tedna razkril, da se namerava ponovno preizkusiti v vlogi legendarnega kapitana Jean-Luca Picarda. Stewart je vlogo prvič prevzel leta 1987, ko se je pričela dolgo pričakovana nova serija iz sveta Zvezdnih stez – Naslednja generacija. Serija je trajala sedem let, sledili pa so ji še štirje filmi: Generacije, Prvo srečanje, Upor in Nemesis, ki je izšel leta 2002. Stewart je sporočil, da se mu je po petnajstih letih v vlogi kapitana Picarda tedaj zdelo, da je njegov čas potekel, sedaj pa je ugotovil, da ga lik znova privlači.

It is an unexpected but delightful surprise to find myself excited and invigorated to be returning to Jean-Luc Picard and to explore new dimensions within him. Read my full statement in the photo. #StarTrek@cbsallaccess Photo: @shervinfotopic.twitter.com/8Ynuj3RBNm