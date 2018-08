Svetujemo vam, kako dnevno sobo osvobodite nereda ter jo spremenite v mirnejše in udobnejše okolje, v katerem se boste lahko resnično spočili.

En sam daljinski upravljalnik Zdi se nam, da se daljinci za elektronske naprave kar množijo in nato redno izginjajo. Medtem ko nekatere družine za njihovo shranjevanje namenijo posebno košarico, je dobra možnost tudi univerzalni upravljalnik. Z enim samim daljincem za vse naprave vam nikoli več ne bo treba iskati »pravega«. Uporabite lahko celo brezplačno aplikacijo na pametnem telefonu, ki mobilnik spremeni v daljinca, tako da ima vsak družinski član pri roki svoj univerzalni upravljalnik.

Preveč okrasnih blazin Če imate veliko okrasnih blazin, ki so se nabrale sčasoma, boste morali narediti red. Razmislite o njihovem namenu: so zgolj dekorativne ali praktične, za zofo ali za tla, za ljudi ali živalske ljubljenčke, pralne za vsakodnevno rabo ali tiste za posebne priložnosti, ki zahtevajo kemično čiščenje. Če ugotovite, da jih je vendarle preveč in so vam odvečne zgolj v napoto, jih podarite zavetišču za živali ali zavrzite.

Igralne konzole Majhne in velike naprave zabavne elektronike so še ena običajna navlaka. Kupujemo nove igralne konzole, starih, četudi ne delujejo več, pa se ne znebimo, kar sčasoma privede do elektronskega kaosa. Znebite se vseh pokvarjenih aparatov, še delujoče pa prodajte in izkupiček namenite za nakup novih modelov. S prodajo ne čakajte predolgo, saj stare različice kaj kmalu niso več zanimive. Konzole lahko pospravite tudi v posebej za to namenjen predal ali omarico, da niso ves čas na ogled. Zasledili smo celo klubsko mizico, ki je shramba za elektroniko, polnilnik za aparate in mini hladilnik obenem.

Kup revij na klubski mizici Listanje revij na kavču ob skodelici kave počasi drsi v pozabo, ko predvsem mlade generacije berejo predvsem na spletu. Ko se vam na klubski mizici nabirajo revije, ki jih niste niti odprli, kaj šele prebrali, je čas, da naredite red. Če jih hranite zato, da bi iz njih izrezali zanimive prispevke, to končno tudi naredite, sicer pa jih odložite v zabojnik za star papir.

Zbirke okrasnih predmetov Zlahka se nam naberejo spominki s potovanj in darilca prijateljev ter dobro misleče družine. Številni so čudoviti in cenjeni, toda ko se okus, moda in zahteve spreminjajo, okrasni predmeti nekako niso več zanimivi, stran pa jih zaradi čustvene navezanosti ne želimo dati. Počutili bi se krive – vendar je ob tem treba poudariti, da spomini in ljubezen niso vezani na predmet. Če vam je tako lažje, odstranite enega od teh okrasov na mesec, namesto da bi zavrgli kar celo zbirko. Ohranite le tiste, ki imajo za vas ali vašo družino še poseben pomen.

Kup otroških igrač Otroci ljubijo igrače, zbirka slednjih pa lahko alarmantno naraste, še posebno če imamo otroke različnih starosti. Za malčke nam pride prav sistem, da nekatere igrače pospravimo za kak mesec in jih nato vrnemo. Omejena zbirka igrač pripomore, da majhni otroci niso obremenjeni s preveliko izbiro in se lahko osredotočijo na igro. Že v zgodnjih letih kratkohlačnike navajamo na koncept »ena noter, druga ven«, ko se namenimo kupiti novo igračo, predstavimo pa jih tudi možnost, da igračke, ki so jih prerasli ali jih ne želijo več, podarimo drugim otrokom ali človekoljubni organizaciji.

Skriti pisarniški kotiček Če delate od doma ali potrebujete miren kotiček za pregledovanje elektronskih sporočil in brskanje po spletu, je odlična rešitev mizica, ki se izvleče in zapre v omarico, kjer hranimo računalnik, dokumente, račune in podobno. Tako skrijemo različno papirno navlako, ki je ni treba venomer pospravljati – veliko boljša možnost kot delo ob jedilni mizi.