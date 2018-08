Starejšim je morebiti težko najti stikalo za luči v temni sobi in se lahko v iskanju celo zaletijo v pohištvo. Da boste preprečili takšne poškodbe, bi bilo za vaše ljubljene bolje, da v vse sobe hiše namestite osvetljena stikala. Včasih lahko tehnologija olajša življenje vsem. Namestite lahko tudi sistem za prižiganje luči na senzor. V hiši, kjer prebivajo starejši, je to velika prednost.

Preprečite padce

Večina starejših je nagnjena k poškodbam na spolzkih tleh tako v kopalnici kot drugje v hiši. Priporočljivo je, da so tla nedrseča ali pa namestite nedrseče podloge pod preproge. Mesta, kot so vhodi v hišo in na dvorišče in drugi pragovi naj bodo nameščeni čim nižje, saj se starejši lahko spotaknejo ob njih. Potrudite se, da boste v hiši imeli le zelo tanke preproge, še posebno, če starejša oseba, ki prebiva pri vas, uporablja hojico. Tanke preproge bodo preprečile, da bi se hojica zataknila ob rob in bi se oseba, ki jo uporablja, spotaknila.